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В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом

14:28 | 19.11.2020 | Медицина

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Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. 123 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе за последние сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного правительства в четверг, 19 ноября.

В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще 18 фактов инфицирования COVID-19 зафиксировано в Пензенском районе, девять — в Бессоновском, по пять — в городе Заречном и Шемышейском районе, три — в Иссинском, два — в Бековском.

Из текста следует, что среди 165 заразившихся есть 11 детей.

«Находится под наблюдением 6 тыс. 641 человек, сняты с наблюдения 45 тыс. 497», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в регионе проведено 458 тыс. 239 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 32,85%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 18 тыс. 421 случай заражения коронавирусом. Выписаны 13 тыс. 997 пациентов. Зарегистрировано 222 летальных исхода.

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