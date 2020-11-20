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На лечение одного пациента с коронавирусом в стационаре из средств ОМС тратят до 180 тыс. рублей — ТФОМС

10:53 | 20.11.2020 | Медицина

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Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. До 180 тыс. рублей из средств обязательного медицинского страхования направляется на лечение одного пациента с коронавирусом в стационаре. Об этом говорится в сообщении территориального фонда ОМС Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 20 ноября.

На лечение одного пациента с коронавирусом в стационаре из средств ОМС тратят до 180 тыс. рублей — ТФОМС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Медицинская помощь при заболевании СОVID-19 предоставляется гражданам бесплатно, при этом оплата осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач в соответствии с установленными федеральными стандартами и порядками оказания медицинской помощи, временными методическими рекомендациями министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что обследование на наличие COVID-19 в амбулаторно-поликлинических условиях за счет средств ОМС осуществляется по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний, а также перед плановой госпитализацией в стационар.

«Так, стоимость одного теста на COVID-19 составляет 751 рубль 59 копеек», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении сказано, что тесты на коронавирус проводятся в областном центре специализированных видов медицинской помощи, клиническом центре крови, облбольнице имени Н.Н. Бурденко, областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова, клинической больнице «РЖД-Медицина», федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, нижнеломовской межрайонной больнице и кузнецкой межрайонной детской больнице.

«На лечение одного больного COVID-19 в стационаре из средств ОМС направляется от 90 до 180 тыс. рублей в зависти от тяжести состояния пациента и уровня медорганизации», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что обследование на коронавирус не имеющих симптомов инфекционного заболевания контактных лиц и граждан, прибывших из других субъектов РФ или стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

«Кроме того, обеспечение лекарствами больных COVID-19 и проходящих лечение на дому также не оплачивается из средств ОМС», — добавляется в сообщении.

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