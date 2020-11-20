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В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей

15:33 | 20.11.2020 | Медицина

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Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 163 человек, в том числе у 26 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 20 ноября.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 138 новых фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, шесть — в Шемышейском районе, пять — в Заречном, четыре — в Бессоновском районе, три — в Белинском, по два — в Пензенском и Каменском, по одному — в Башмаковском, Городищенском и Кузнецком.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 602 человека, сняты с наблюдения 45 тыс. 838», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено более 462 тыс. исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 33,07%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 18 тыс. 584 случая заражения коронавирусом. Выписаны 14 тыс. 244 пациента. Зарегистрировано 223 летальных исхода.

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