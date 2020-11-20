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Губернатор предложил создать единую базу данных о наличии лекарств в аптеках

19:37 | 20.11.2020 | Медицина

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Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать единую базу данных о наличии лекарств в аптеках, чтобы людям было проще найти нужные препараты.

Губернатор предложил создать единую базу данных о наличии лекарств в аптеках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считал бы, наверное, возможным обсудить вопрос: может быть, нам объединить наши базы данных для того, чтобы можно было зайти в одну базу данных, увидеть, у кого, где, какие лекарственные препараты есть? Хотя бы на период пандемии. Да вообще это хорошая такая тема, интересная», — сказал он в ходе совещания с руководителями аптечных сетей, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 20 ноября.

Иван Белозерцев выразил мнение, что в сложившейся ситуации для представителей различных аптечных сетей приоритетом должна быть не конкуренция, а стремление сообща решить задачу по обеспечению граждан необходимыми медикаментами в условиях распространения коронавируса.

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