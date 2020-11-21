Вакцинация детей против гриппа ведется в Пензе низкими темпами Медицина

Пенза, 21 ноября 2020. PenzaNews. Вакцинация детей против гриппа ведется в Пензе низкими темпами. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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«Педиатры Пензы бьют тревогу. Среди детского населения областного центра наблюдается крайне низкий процент привитости. На сегодняшний день в Пензе прививку от гриппа получили всего 22 тыс. 733 ребенка школьного возраста, что составляет только половину от нуждающихся», — отмечается в нем.

В качестве примера в сообщении приводятся школа №58, где прививки получили чуть более 18% учащих, а также школы №№13, 26, 36, 52 и гимназия «САН», где вакцинированы 21% детей.

«Причем в регионе ежегодно регистрируются случаи гибели от гриппа среди непривитых детей, родители которых отказались от проведения иммунизации. Министерство здравоохранения Пензенской области призывает взрослое население, родителей спасти своих детей. Родители, оформившие отказ от вакцинации, лишают своих детей права быть защищенными от данной инфекции», — подчеркивается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что вакцины против гриппа в достаточном количестве имеются во всех детских поликлиниках Пензы.