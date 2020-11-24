В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей Медицина

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 165 человек, в том числе у 22 детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 24 ноября.

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В нем уточняется, что 125 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 11 — в Пензенском районе, семь — в Колышлейском, по пять — в городе Заречном и Бессоновском районе, четыре — в Лунинском, три — в Иссинском, два — в Шемышейском, по одному — в Каменском, Малосердобинском и Башмаковском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 519 человек, сняты с наблюдения 47 тыс. 156», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено 473 тыс. 224 исследования на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 33,71%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 19 тыс. 239 случаев заражения коронавирусом. Выписаны 15 тыс. 163 пациента. Зарегистрировано 228 летальных исходов.