Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах Медицина

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. 125 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Пензе, 12 — в Белинском районе, девять — в Пензенском, шесть — в городе Заречном, три — в Иссинском районе, по два — в Лунинском, Пачелмском и Каменском, по одному — в Бессоновском и Шемышейском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 25 ноября.

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В нем отмечается, что среди 163 заразившихся есть шестеро детей.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 505 человек, сняты с наблюдения 47 тыс. 472», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено 447 тыс. 149 исследований на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 33,96%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 ноября 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 19 тыс. 402 случая заражения коронавирусом. Выписаны 15 тыс. 611 пациентов. Зарегистрировано 230 летальных исходов.