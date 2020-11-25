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В Пензенской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ

18:17 | 25.11.2020 | Медицина

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Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. 4 тыс. 118 случаев ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области в течение 47-й недели 2020 года, в то время как в ходе 46-й их было 4 тыс. 603; показатель заболеваемости снизился с 345,7 до 309,2 на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Несмотря на отрицательную динамику, суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 69%.

В Пензе по итогам 47-й недели года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями также снизилась, но осталась выше эпидпорога. В областном центре он превышен на 51,2%. За неделю зарегистрировано 1 тыс. 764 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 338,5 на 100 тыс. населения.

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