Прокуратура проверит наличие противовирусных препаратов в пензенских аптеках и цены на них Медицина

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверки соблюдения аптечными организациями и фармацевтическими сетями, осуществляющими розничную продажу медикаментов на территории региона, требований законодательства об обеспечении лекарственными препаратами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Совместно со специалистами территориального отдела Росздравнадзора по Пензенской области в ходе выездных проверок устанавливается наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов, в том числе противовирусных, средств индивидуальной защиты и порядка ценообразования», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что к настоящему времени нарушение выявлено в одной из аптек Кузнецкого района, где не было минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

«В отношении должностного лица аптечной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Директору юридического лица внесено представление», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что ход проверок находится на контроле прокуратуры Пензенской области.

«По их результатам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — отметили в ведомстве.