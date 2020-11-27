В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 21 ребенка Медицина

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 160 человек, в том числе у 21 ребенка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 27 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 104 факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 15 — в Мокшанском районе, 14 — в Нижнеломовском, восемь — в Земетчинском, по пять — в Пензенском, Бессоновском и городе Заречном, два — в Колышлейском районе, по одному — в Вадинском и Малосердобинском.

«Находятся под наблюдением 6 тыс. 484 человека, сняты с наблюдения 48 тыс. 147», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что всего в регионе проведено 484 тыс. 886 исследований на коронавирус, охват населения тестированием на COVID-19 составил 34,56%.