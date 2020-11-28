В Пензенской области несколько месяцев не могут обеспечить инвалида бесплатным лекарством Медицина

Пенза, 28 ноября 2020. PenzaNews. Инвалид II группы, страдающая хронической постэмболической легочной гипертензией (ХПЭЛГ), на протяжении нескольких месяцев не может получить полагающееся ей бесплатное лекарство в связи с отсутствием средств на его приобретение в лопатинской участковой больнице Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе прокурорской проверки установлено, что администрация больницы с июня 2020 года неоднократно ходатайствовала перед министерством здравоохранения Пензенской области о выделении дополнительных денежных средств на покупку лекарственных препаратов для льготной категории граждан по постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 года №890», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что до настоящего времени этот вопрос не решен.

«По состоянию на 13 ноября 2020 года лимит денежных средств, выделенных в рамках исполнения постановления правительства РФ №890 на приобретение лекарственных средств для льготной категории жителей Лопатинского района, исчерпан», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что в связи с выявленными фактами временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александру Никишину внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — поясняется в нем.