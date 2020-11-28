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В Пензенской области несколько месяцев не могут обеспечить инвалида бесплатным лекарством

13:30 | 28.11.2020 | Медицина

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Пенза, 28 ноября 2020. PenzaNews. Инвалид II группы, страдающая хронической постэмболической легочной гипертензией (ХПЭЛГ), на протяжении нескольких месяцев не может получить полагающееся ей бесплатное лекарство в связи с отсутствием средств на его приобретение в лопатинской участковой больнице Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области несколько месяцев не могут обеспечить инвалида бесплатным лекарством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе прокурорской проверки установлено, что администрация больницы с июня 2020 года неоднократно ходатайствовала перед министерством здравоохранения Пензенской области о выделении дополнительных денежных средств на покупку лекарственных препаратов для льготной категории граждан по постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 года №890», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что до настоящего времени этот вопрос не решен.

«По состоянию на 13 ноября 2020 года лимит денежных средств, выделенных в рамках исполнения постановления правительства РФ №890 на приобретение лекарственных средств для льготной категории жителей Лопатинского района, исчерпан», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что в связи с выявленными фактами временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александру Никишину внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — поясняется в нем.

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