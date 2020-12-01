Пензенская область получит 131,2 млн. рублей на выплаты медработникам Медицина

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область получит дотацию в размере 131 млн. 204,5 тыс. рублей для осуществления в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медучреждений, которые задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом.

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Распределение средств в общем объеме 10 млрд. рублей между субъектами РФ утверждено распоряжением правительства России №3118-р.

«Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин», — отмечается в сообщении пресс-службы кабинета министров РФ.

В нем уточняется, что средства на эти цели выделены из резервного фонда правительства страны.