EN
14:29:08 Пятница, 4 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области начали перепрофилирование инфекционных коек для приема плановых больных

11:10 | 04.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Перепрофилирование инфекционных коек в неинфекционные для оказания плановой медицинской помощи начато в учреждениях здравоохранения Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава в пятницу, 4 декабря.

В Пензенской области начали перепрофилирование инфекционных коек для приема плановых больных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время освобождено 100 коек, которые были развернуты на базе мокшанской, никольской и башмаковской районных больниц. Сейчас осуществляется дезинфекционная обработка медицинских организаций, чтобы запустить их в плановый режим работы», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что ведомство ежедневно осуществляет мониторинг загруженности развернутых коек: данные анализируются каждые два часа, и принимаются оперативные решения о наращивании или сокращении специализированного коечного фонда.

«В Пензенской области в 20 медицинских организациях развернуто 2 тыс. 692 инфекционные койки. [...] В зависимости от дней недели и динамики движения пациентов свободный коечный фонд варьируется от 10% до 20% ежедневно», — отмечается в сообщении.

Перепрофилирование инфекционных коек прокомментировал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

«Мы находимся на плато по заболеваемости [коронавирусом], в связи с чем есть основания часть коек перепрофилировать на плановую работу, не связанную с оказанием помощи инфекционным больным», — сказал он.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область не получила третий транш поддержки из-за уровня налоговых доходов Пензенская «Юность» поделила очки со «Спартаком-2»
Пензенцев предупредили об опасном антисептике В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом, выписаны 98 человек
Белозерцев, Уланов и Костюк обсудили реализацию проектов «РостАгро» в Пензенской области При пожаре в Кузнецке пострадал мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама