В Пензенской области начали перепрофилирование инфекционных коек для приема плановых больных Медицина

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Перепрофилирование инфекционных коек в неинфекционные для оказания плановой медицинской помощи начато в учреждениях здравоохранения Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава в пятницу, 4 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время освобождено 100 коек, которые были развернуты на базе мокшанской, никольской и башмаковской районных больниц. Сейчас осуществляется дезинфекционная обработка медицинских организаций, чтобы запустить их в плановый режим работы», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что ведомство ежедневно осуществляет мониторинг загруженности развернутых коек: данные анализируются каждые два часа, и принимаются оперативные решения о наращивании или сокращении специализированного коечного фонда.

«В Пензенской области в 20 медицинских организациях развернуто 2 тыс. 692 инфекционные койки. [...] В зависимости от дней недели и динамики движения пациентов свободный коечный фонд варьируется от 10% до 20% ежедневно», — отмечается в сообщении.

Перепрофилирование инфекционных коек прокомментировал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

«Мы находимся на плато по заболеваемости [коронавирусом], в связи с чем есть основания часть коек перепрофилировать на плановую работу, не связанную с оказанием помощи инфекционным больным», — сказал он.