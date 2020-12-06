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В условиях коронавируса все терапевты Пензенской области пройдут дополнительное обучение

09:04 | 06.12.2020 | Медицина

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Пенза, 6 декабря 2020. PenzaNews. Все терапевты и врачи общей практики, работающие в учреждениях здравоохранения Пензенской области, пройдут дополнительное обучение в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

В условиях коронавируса все терапевты Пензенской области пройдут дополнительное обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Врачи первичного звена — терапевты и врачи общей практики — должны обладать не только навыками диагностики широкого спектра заболеваний, но и знать подходы к лечению инфекционных и неинфекционных заболеваний, что особенно актуально сейчас, в период пандемии коронавируса», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что обучение включает в себя индивидуальное изучение лекционного материала, разработанного преподавателями Пензенского института усовершенствования врачей на основе девятой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, и проверку знаний с помощью тестирования.

«Знания медицинские специалисты получают по субботам по 60 человек еженедельно в соответствии с графиком, чтобы не отрывать их от основной деятельности», — поясняется в сообщении.

В тексте добавляется, что на сегодняшний день свою квалификацию повысили 180 человек из 500.

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