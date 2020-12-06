В пензенский онкодиспансер поступил аппарат для плазмафереза Медицина

Пенза, 6 декабря 2020. PenzaNews. Многофункциональная система для проведения процедур заместительной почечной терапии и лечебного плазмафереза Plasauto Sigma стоимостью 5 млн. рублей, которая приобретена на средства бюджета Пензенской области, поступила в онкологический диспансер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для пациентов онкологического профиля, находящихся в отделении реанимации, когда у них развиваются различные патологические состояния, с которыми не удается справиться другими способами, процедура экстракорпоральной гемокоррекции порой бывает жизненно необходима», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что, помимо заместительной почечной терапии и плазмафереза, аппарат позволяет проводить селективные процедуры каскадной плазмофильтрации, плазмосорбции, поддержки печени и иммуносорбции.