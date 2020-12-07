Пензенская область на этой неделе получит более 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V» Медицина

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область на текущей неделе получит более 1,2 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«На этой неделе ожидаем поступление вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). [...] Объем поставляемой вакцины — 1,2 тыс. с небольшим доз», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое состоялось под председательством губернатора Ивана Белозерцева в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Александр Никишин добавил, что в первую очередь планируется прививать учителей, врачей и представителей силовых структур.

При этом министр отметил, что численность данных групп населения больше, чем объем вакцины, которая должна поступить в регион.

«На данный момент времени 3 тыс. учителей находятся в заявке и 1,5 тыс. медицинского персонала», — уточнил он.

Вакцина «Спутник V» разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Регистрационное удостоверение Минздрава России было выдано на нее 11 августа 2020 года. «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

2 декабря в ходе состоявшегося в режиме видеоконференции мероприятия, посвященного открытию в ряде регионов медцентров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19, президент России Владимир Путин сообщил, что в стране произведено примерно 2 млн. доз вакцины от коронавируса. В связи с этим глава государства поручил приступить к масштабной вакцинации. Прежде всего, по его словам, прививки должны получить учителя и врачи.