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Пензенская область на этой неделе получит более 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V»

12:49 | 07.12.2020 | Медицина

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область на текущей неделе получит более 1,2 тыс. доз вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Пензенская область на этой неделе получит более 1,2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На этой неделе ожидаем поступление вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). [...] Объем поставляемой вакцины — 1,2 тыс. с небольшим доз», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое состоялось под председательством губернатора Ивана Белозерцева в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Александр Никишин добавил, что в первую очередь планируется прививать учителей, врачей и представителей силовых структур.

При этом министр отметил, что численность данных групп населения больше, чем объем вакцины, которая должна поступить в регион.

«На данный момент времени 3 тыс. учителей находятся в заявке и 1,5 тыс. медицинского персонала», — уточнил он.

Вакцина «Спутник V» разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Регистрационное удостоверение Минздрава России было выдано на нее 11 августа 2020 года. «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

2 декабря в ходе состоявшегося в режиме видеоконференции мероприятия, посвященного открытию в ряде регионов медцентров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19, президент России Владимир Путин сообщил, что в стране произведено примерно 2 млн. доз вакцины от коронавируса. В связи с этим глава государства поручил приступить к масштабной вакцинации. Прежде всего, по его словам, прививки должны получить учителя и врачи.

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