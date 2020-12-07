Пензенские учреждения здравоохранения получат дополнительный транспорт до конца года Медицина

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Учреждения здравоохранения Пензенской области получат дополнительный транспорт до конца 2020 года благодаря принятому на федеральном уровне решению приступить в субъектах РФ к опережающему исполнению программ модернизации первичного звена здравоохранения, которые должны были стартовать с 1 января 2021-го. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Мы сделали заявку», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое состоялось под председательством губернатора Ивана Белозерцева в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Александр Никишин уточнил, что ожидается поставка 14 автомобилей.

Комментируя текущую ситуацию с обеспечением доставки медработников к пациентам, а также больных — в медучреждения на КТ-исследование, министр уточнил, что в настоящее время для этого используется 172 единицы транспорта.

Он напомнил, что в условиях повышенной нагрузки на медработников в связи с распространением коронавируса дополнительный транспорт выделили: ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» — четыре машины, мэрия Пензы — пять, администрации районов области — 12.

Кроме того, по словам Александра Никишина, по договорам привлечены 19 автомобилей такси, от услуг которых планируется отказаться после поступления в регион транспорта, приобретенного по программе модернизации первичного звена.