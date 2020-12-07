EN
16:18:16 Понедельник, 7 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские учреждения здравоохранения получат дополнительный транспорт до конца года

15:10 | 07.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Учреждения здравоохранения Пензенской области получат дополнительный транспорт до конца 2020 года благодаря принятому на федеральном уровне решению приступить в субъектах РФ к опережающему исполнению программ модернизации первичного звена здравоохранения, которые должны были стартовать с 1 января 2021-го. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Пензенские учреждения здравоохранения получат дополнительный транспорт до конца года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сделали заявку», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое состоялось под председательством губернатора Ивана Белозерцева в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Александр Никишин уточнил, что ожидается поставка 14 автомобилей.

Комментируя текущую ситуацию с обеспечением доставки медработников к пациентам, а также больных — в медучреждения на КТ-исследование, министр уточнил, что в настоящее время для этого используется 172 единицы транспорта.

Он напомнил, что в условиях повышенной нагрузки на медработников в связи с распространением коронавируса дополнительный транспорт выделили: ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» — четыре машины, мэрия Пензы — пять, администрации районов области — 12.

Кроме того, по словам Александра Никишина, по договорам привлечены 19 автомобилей такси, от услуг которых планируется отказаться после поступления в регион транспорта, приобретенного по программе модернизации первичного звена.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области намечено провести фестиваль, посвященный инклюзивному туризму Пензенская команда по следж-хоккею будет заниматься на льду «Дизель-Арены» бесплатно
В Пензе за сутки подтверждено 152 случая заражения коронавирусом По факту невыплаты зарплаты работникам «Городищенского ПАТП» возбуждено уголовное дело
В Пензенской области за сутки подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, выписаны 103 человека Телефонный мошенник выманил более 1 млн. рублей у жителя Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама