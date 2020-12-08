В Пензенской области выросла заболеваемость ОРВИ Медицина

Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. 4 тыс. 480 случаев ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области в течение 49-й недели 2020 года — с 30 ноября по 6 декабря, рост по сравнению с предыдущей составил 0,8%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 60,4%», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что наиболее высокий уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями наблюдается в Нижнеломовском районе — 843,5 на 100 тыс. населения, в Сердобском — 719,7 на 100 тыс. населения и в Башмаковском — 705 на 100 тыс. населения.

«В Пензе в течение 49-й недели 2020 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями возросла на 4,3%, составив 364,2 на 100 тыс. населения», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что эпидпорог в областном центре превышен на 84,8%.