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В Пензенской области начал работать единый телефонный номер 122 по коронавирусу

09:29 | 10.12.2020 | Медицина

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Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Единый телефонный номер 122, по которому жители при заражении коронавирусом могут вызвать врача на дом или задать вопрос специалисту, начал работать в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области начал работать единый телефонный номер 122 по коронавирусу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонок на единый номер для граждан бесплатный», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, позвонив по многоканальному телефону и нажав цифру «1», абонент свяжется с контакт-центром для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения, «2» — для детского, «3» — сможет задать вопрос по COVID-19.

«Планируется, что сервис получит развитие. В будущем цифра «4» позволит обрабатывать звонки, поступающие на единый номер и от жителей районов области, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием», — добавили в Минздраве.

9 декабря 2020 года на совещании, которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что по всей стране развернут короткий единый бесплатный номер 122.

По его словам, виртуальная АТС позволяет маршрутизировать звонки, связанные с темой коронавируса, сократить время дозвона и разгрузить регистратуры.

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