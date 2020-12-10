В Пензенской области начал работать единый телефонный номер 122 по коронавирусу Медицина

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Единый телефонный номер 122, по которому жители при заражении коронавирусом могут вызвать врача на дом или задать вопрос специалисту, начал работать в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Звонок на единый номер для граждан бесплатный», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что, позвонив по многоканальному телефону и нажав цифру «1», абонент свяжется с контакт-центром для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения, «2» — для детского, «3» — сможет задать вопрос по COVID-19.

«Планируется, что сервис получит развитие. В будущем цифра «4» позволит обрабатывать звонки, поступающие на единый номер и от жителей районов области, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием», — добавили в Минздраве.

9 декабря 2020 года на совещании, которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что по всей стране развернут короткий единый бесплатный номер 122.

По его словам, виртуальная АТС позволяет маршрутизировать звонки, связанные с темой коронавируса, сократить время дозвона и разгрузить регистратуры.