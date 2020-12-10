Белозерцев и Христолюбов обсудили выплаты медработникам за борьбу с COVID-19 Медицина

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Осуществление выплат медицинским и иным работникам медучреждений, которые задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом, стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимира Христолюбова, состоявшейся в облправительстве.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно озвученной информации, на выплаты работникам, задействованным в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции, в ноябре было выделено свыше 206 млн. рублей. В реестре получателей значатся сотрудники 42 учреждений.

Произведены единовременные страховые выплаты медицинским работникам в связи с развитием у них заболевания или осложнения, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, на сумму более 127,7 млн. рублей. Денежные средства получили 1 тыс. 856 человек.

Более 3 млн. рублей направлено на выплаты социальным работникам организаций соцобслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлен коронавирус.

В ходе рабочей встречи также были затронуты вопросы, связанные с расчетом по листкам нетрудоспособности для работающих пенсионеров старше 65 лет, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию, и с санаторно-курортным лечением.