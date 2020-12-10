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Белозерцев и Мурашко по телефону обсудили ситуацию в пензенском здравоохранении

16:23 | 10.12.2020 | Медицина

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Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко по телефону обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Белозерцев и Мурашко по телефону обсудили ситуацию в пензенском здравоохранении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Иван Белозерцев проинформировал главу федерального ведомства об обеспеченности учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.

Кроме того, он доложил о ходе выполнения поручения президента России Владимира Путина о предоставлении бесплатных лекарств больным с COVID-19, проходящим амбулаторное лечение.

«За счет выделенных средств федерального и регионального бюджетов бесплатными лекарствами будут обеспечены более 6 тыс. человек», — уточнил губернатор.

Помимо этого, в ходе телефонного разговора были затронуты вопросы проведения компьютерной томографии, для которой задействовано 15 аппаратов КТ, из них 12 — на догоспитальном этапе, а также функционирования амбулаторных центров диагностики и лечения коронавируса.

Во время беседы Иван Белозерцев обратился к Михаилу Мурашко с просьбой ускорить поставку вакцины «Спутник V» в регион, сообщает пресс-служба областного правительства.

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