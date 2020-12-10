Белозерцев и Мурашко по телефону обсудили ситуацию в пензенском здравоохранении
Печать
Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко по телефону обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Иван Белозерцев проинформировал главу федерального ведомства об обеспеченности учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.
Кроме того, он доложил о ходе выполнения поручения президента России Владимира Путина о предоставлении бесплатных лекарств больным с COVID-19, проходящим амбулаторное лечение.
«За счет выделенных средств федерального и регионального бюджетов бесплатными лекарствами будут обеспечены более 6 тыс. человек», — уточнил губернатор.
Помимо этого, в ходе телефонного разговора были затронуты вопросы проведения компьютерной томографии, для которой задействовано 15 аппаратов КТ, из них 12 — на догоспитальном этапе, а также функционирования амбулаторных центров диагностики и лечения коронавируса.
Во время беседы Иван Белозерцев обратился к Михаилу Мурашко с просьбой ускорить поставку вакцины «Спутник V» в регион, сообщает пресс-служба областного правительства.