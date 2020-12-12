Пензенцев с диабетом и астмой обеспечат бесплатными лекарствами до конца года — министр Медицина

Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Страдающие сахарным диабетом и бронхиальной астмой жители Пензенской области, которые на данный момент не могут получить полагающиеся им бесплатные лекарства, будут обеспечены необходимыми препаратами до конца 2020 года. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Никишин, отвечая на соответствующий вопрос, поступивший на прямую линию губернатора Ивана Белозерцева.

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«Все конкурсные процедуры проведены. Лекарства поступают в лечебные учреждения, и до конца года они будут доведены до всех нуждающихся», — сказал он, уточнив, что на эти цели направлено 10 млн. рублей.

Комментируя проблему с обеспечением бесплатными лекарствами, Александр Никишин отметил, что «в конце года всегда возникают подобные ситуации, потому что спрогнозировать количество пациентов, которые нуждаются в тех или других препаратах, не представляется возможным».