В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 48 детей Медицина

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Коронавирус подтвержден в Пензенской области за последние сутки у 182 человек, включая 48 детей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства во вторник, 15 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 104 факта инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 17 — в Земетчинском районе, 11 — в Мокшанском, девять — в Лунинском, восемь — в Нижнеломовском, по пять — в городе Заречном, Иссинском и Пензенском районах, четыре — в Спасском, по три — в Бессоновском и Сердобском, два — в Шемышейском, по одному — в Сосновоборском, Вадинском, Белинском, Кузнецком, Каменском и Колышлейском.

«Находятся под наблюдением 7 тыс. 166 человек, сняты с наблюдения 53 тыс. 774», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в регионе проведено 545 тыс. 483 исследования на COVID-19, суммарный охват населения тестированием на коронавирус составил 38,93%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 декабря 2020 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 22 тыс. 909 случаев заражения коронавирусом. Выписан 19 тыс. 41 пациент. Зарегистрировано 278 летальных исходов.