Пензенская область получит более 27 млн. рублей на лекарства для пациентов с COVID-19 Медицина

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область получит из резервного фонда правительства России 27 млн. 135,9 тыс. рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

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Распределение денежных средств в сумме свыше 2,7 млрд. рублей между регионами утверждено распоряжением правительства России №3300-р, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства страны, речь в документе идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

«Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», — говорится в тексте.

В ноябре на эти цели из резервного фонда правительства России было направлено более 5 млрд. рублей. Пензенская область тогда получила более 49 млн. рублей.