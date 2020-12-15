В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 6,3% Медицина

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. 4 тыс. 763 случая острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано в Пензенской области с 7 по 13 декабря, что на 6,3% больше, чем неделей ранее. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 15 декабря.

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«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 50,3%», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что показатель заболеваемости составил 357,7 на 100 тыс. населения.

«В Пензе в течение 50-й недели 2020 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями возросла на 2,4%», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что на территории областного центра было зарегистрировано 1 тыс. 944 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 373,1 на 100 тыс. населения, эпидпорог превышен на 115,5%.