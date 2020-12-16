EN
16:47:17 Среда, 16 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы

11:32 | 16.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» утверждена постановлением облправительства №866-пП, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Финансовое обеспечение реализации программы составит 5 млрд. 181 млн. 133,2 тыс. рублей.

Из федерального бюджета планируется выделить более 4,8 млрд. рублей, из регионального — около 357 млн. рублей.

Программа включает в себя пять разделов: «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) медицинских организаций», «Оснащение медицинских организаций оборудованием», «Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами», «Кадры медицинских организаций» и «Цифровизация медицинских организаций».

Согласно представленным сведениям, по разделу «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) медицинских организаций» объем финансирования составит более 3 млрд. рублей. Планируется построить новую взрослую поликлинику кузнецкой межрайонной больницы, врачебную амбулаторию в селе Норовка Нижнеломовского района, реконструировать здание поликлиники №3 пензенской райбольницы с возведением пристроя. В 25 медицинских организациях намечено провести капитальный ремонт 49 объектов и реконструкцию одного. Предполагается приобрести и установить взамен существующих 220 модульных зданий.

По разделу «Оснащение медицинских организаций оборудованием» потребность в финансировании оценивается более чем в 2 млрд. рублей. В ходе проведенного анализа выявлена необходимость оснащения медицинскими изделиями 512 структурных подразделений, в том числе 211 обособленных подразделений и 301 кабинета поликлиник. Общее количество требуемого оборудования и медицинских изделий с учетом отсутствия и 100-процентного износа — более 900 единиц.

По разделу «Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами» потребность в финансовых средствах составляет 146 млн. рублей. По данной программе планируется приобрести 28 автомобилей для доставки пациентов из удаленных населенных пунктов до районных и участковых больниц для проведения обследования; 54 машины — для медицинских работников, посещающих пациентов на дому; 62 единицы транспорта — для медорганизаций в районах.

В разделе «Кадры медицинских организаций» обозначено две цели: ликвидация дефицита медперсонала, устранение кадрового дисбаланса в организациях, оказывающих первичную и скорую помощь, районных и межрайонных больниц; а также подготовка и трудоустройство медработников с использованием эффективных мотивационных механизмов. Объем средств, которые намечено направить на их достижение, не уточняется.

В разделе «Цифровизация медицинских организаций» указано, что основной задачей предлагаемых мероприятий является создание условий для внедрения информационных технологий с последующим обеспечением принципа приоритета профилактического направления в сфере охраны здоровья. Запланирована работа по двум направлениям: обеспечение медицинских организаций первичного звена цифровым медоборудованием с функцией дистанционной передачи данных; формирование системы дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента. Общая стоимость мероприятий по этому разделу программы составляет 281,3 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенская область сможет привлечь более 75 млн. рублей на поддержку экспортеров В Пензе простились с Наталией Кугель
В Пензенской области к 2024 году планируется существенно увеличить число МСП-экспортеров Нападающий Сергей Твердохлебов покидает пензенский «Дизель»
«Ростелеком» выступил партнером конкурса по 3D-моделированию Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама