Утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы Медицина

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» утверждена постановлением облправительства №866-пП, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Финансовое обеспечение реализации программы составит 5 млрд. 181 млн. 133,2 тыс. рублей.

Из федерального бюджета планируется выделить более 4,8 млрд. рублей, из регионального — около 357 млн. рублей.

Программа включает в себя пять разделов: «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) медицинских организаций», «Оснащение медицинских организаций оборудованием», «Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами», «Кадры медицинских организаций» и «Цифровизация медицинских организаций».

Согласно представленным сведениям, по разделу «Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) медицинских организаций» объем финансирования составит более 3 млрд. рублей. Планируется построить новую взрослую поликлинику кузнецкой межрайонной больницы, врачебную амбулаторию в селе Норовка Нижнеломовского района, реконструировать здание поликлиники №3 пензенской райбольницы с возведением пристроя. В 25 медицинских организациях намечено провести капитальный ремонт 49 объектов и реконструкцию одного. Предполагается приобрести и установить взамен существующих 220 модульных зданий.

По разделу «Оснащение медицинских организаций оборудованием» потребность в финансировании оценивается более чем в 2 млрд. рублей. В ходе проведенного анализа выявлена необходимость оснащения медицинскими изделиями 512 структурных подразделений, в том числе 211 обособленных подразделений и 301 кабинета поликлиник. Общее количество требуемого оборудования и медицинских изделий с учетом отсутствия и 100-процентного износа — более 900 единиц.

По разделу «Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами» потребность в финансовых средствах составляет 146 млн. рублей. По данной программе планируется приобрести 28 автомобилей для доставки пациентов из удаленных населенных пунктов до районных и участковых больниц для проведения обследования; 54 машины — для медицинских работников, посещающих пациентов на дому; 62 единицы транспорта — для медорганизаций в районах.

В разделе «Кадры медицинских организаций» обозначено две цели: ликвидация дефицита медперсонала, устранение кадрового дисбаланса в организациях, оказывающих первичную и скорую помощь, районных и межрайонных больниц; а также подготовка и трудоустройство медработников с использованием эффективных мотивационных механизмов. Объем средств, которые намечено направить на их достижение, не уточняется.

В разделе «Цифровизация медицинских организаций» указано, что основной задачей предлагаемых мероприятий является создание условий для внедрения информационных технологий с последующим обеспечением принципа приоритета профилактического направления в сфере охраны здоровья. Запланирована работа по двум направлениям: обеспечение медицинских организаций первичного звена цифровым медоборудованием с функцией дистанционной передачи данных; формирование системы дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента. Общая стоимость мероприятий по этому разделу программы составляет 281,3 млн. рублей.