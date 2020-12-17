Пензенцы за 11 месяцев получили высокотехнологичную медпомощь более чем на 1 млрд. рублей Медицина

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) на сумму 1 млрд. 76 млн. 751 тыс. рублей оказана жителям Пензенской области по полису ОМС в январе-ноябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС региона.

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Из него следует, что жители получили ВМП на 912 млн. рублей на территории Пензенской области и на 164 млн. рублей — в других субъектах РФ.

«За 11 месяцев 2020 года в медучреждениях Пензенской области по полису ОМС оказана высокотехнологичная медицинская помощь по 6 тыс. 58 случаям на общую сумму более 1 млрд. 169 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в Пензенской области были госпитализированы 992 жителя других субъектов РФ, которым оказаны услуги более чем на 257 млн. рублей.