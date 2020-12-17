EN
16:18:45 Четверг, 17 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенцы за 11 месяцев получили высокотехнологичную медпомощь более чем на 1 млрд. рублей

14:41 | 17.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) на сумму 1 млрд. 76 млн. 751 тыс. рублей оказана жителям Пензенской области по полису ОМС в январе-ноябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС региона.

Пензенцы за 11 месяцев получили высокотехнологичную медпомощь более чем на 1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что жители получили ВМП на 912 млн. рублей на территории Пензенской области и на 164 млн. рублей — в других субъектах РФ.

«За 11 месяцев 2020 года в медучреждениях Пензенской области по полису ОМС оказана высокотехнологичная медицинская помощь по 6 тыс. 58 случаям на общую сумму более 1 млрд. 169 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в Пензенской области были госпитализированы 992 жителя других субъектов РФ, которым оказаны услуги более чем на 257 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке платьев к Новому году В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 50 детей
В пензенском УФНС подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за январь-ноябрь «Пензадормост» приобрел еще одну снегоплавильную установку
Прокуратура оценит профилактическую работу с подростками после инцидента у Вечного огня Универсиада вузов Пензенской области стартовала с соревнований по хоккею
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама