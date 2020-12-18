Пензенский губернатор потребовал нарастить объемы тестирования на COVID-19 Медицина

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал нарастить объемы тестирования на коронавирус.

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«В этом году, принимая во внимание стремительно возросшие потребности в тестировании, мы вновь создали две ПЦР-лаборатории: одну — в нижнеломовской межрайонной больнице, вторую — в клинической больнице №4 города Пензы. Дополнительно приобретено оборудование для лабораторных исследований за счет средств регионального бюджета в областную больницу имени Бурденко, в центр спецвидов медпомощи. Оснащено еще одно рабочее место лаборанта и здесь, в пензенском областном центре крови», — отметил он в ходе посещения лаборатории молекулярно-биологических исследований в центре крови.

Однако этого, по словам главы региона, недостаточно.

«От скорости и точности тестирования сегодня зависит, насколько быстро пациент с подозрением на COVID-19 получит лечение и насколько оно будет правильным. Нужно, чтобы анализы пациентов врачи получали в максимально сжатые сроки. Это особенно важно для людей, входящих в группы риска, когда для спасения их жизни и здоровья каждый день на счету», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев поставил перед Минздравом Пензенской области задачу добиться охвата тестированием всех пациентов с ОРВИ при первичном обращении за медицинской помощью, сообщает пресс-служба облправительства.