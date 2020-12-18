В Пензе больница №6 приобрела нейроэндоскопическую стойку стоимостью более 16 млн. рублей Медицина

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина приобрела нейроэндоскопическую стойку с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу, а также принадлежностями и инструментами для аспирации внутримозговых гематом стоимостью более 16 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, современное оборудование закуплено в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Его введение в эксплуатацию позволит врачам-нейрохирургам удалять внутричерепные нетравматические гематомы, которые образуются в результате геморрагического инсульта. Кроме этого, при помощи нейроэндоскопов можно удалять и травматические гематомы и проводить операции на желудочках головного мозга», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание на то, что, поскольку нейроэндоскопическая стойка оснащена несколькими модулями, в последующем ее планируется использовать и при проведении операций на структурах головного мозга, и на позвоночнике, и при ЛОР-патологиях.