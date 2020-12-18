EN
20:01:25 Пятница, 18 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе больница №6 приобрела нейроэндоскопическую стойку стоимостью более 16 млн. рублей

15:16 | 18.12.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина приобрела нейроэндоскопическую стойку с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу, а также принадлежностями и инструментами для аспирации внутримозговых гематом стоимостью более 16 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

В Пензе больница №6 приобрела нейроэндоскопическую стойку стоимостью более 16 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области, современное оборудование закуплено в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Его введение в эксплуатацию позволит врачам-нейрохирургам удалять внутричерепные нетравматические гематомы, которые образуются в результате геморрагического инсульта. Кроме этого, при помощи нейроэндоскопов можно удалять и травматические гематомы и проводить операции на желудочках головного мозга», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание на то, что, поскольку нейроэндоскопическая стойка оснащена несколькими модулями, в последующем ее планируется использовать и при проведении операций на структурах головного мозга, и на позвоночнике, и при ЛОР-патологиях.

Новости партнеров
Читайте также
Хуснуллин и Белозерцев обсудили вопросы дорожного и жилищного строительства Полиция начала проверку по факту изготовления спиртосодержащей жидкости в гаражах в Пензе
В ДТП с участием четырех машин на трассе в черте Пензы пострадал мужчина Белозерцев проинформировал Хуснуллина о работе по решению проблемы обманутых дольщиков
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей Под Пензой в результате ДТП погиб велосипедист
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама