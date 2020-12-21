В Заречном паллиативное отделение МСЧ №59 оснастили новым оборудованием Медицина

Заречный, 21 декабря 2020. PenzaNews. Паллиативное отделение МСЧ №59 в Заречном Пензенской области, которое было выделено в самостоятельную структуру в сентябре 2019 года, получило оборудование стоимостью около 17 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО.

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«Оно поставлено в рамках реализации программы ФМБА России по развитию паллиативной помощи в подведомственных медицинских организациях», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что все старые кровати в отделении, в котором развернуто 15 коек, заменены на новые специализированные с электроприводами и противопролежневыми системами, получены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установлены инфузоматы для дозированного введения лекарств, насос для энтерального питания, сейф-холодильник для хранения используемых при обезболивании наркотических средств, кислородный концентратор и другое оборудование.

«В ближайшее время должны поступить и два стола-вертикализатора для пациентов, длительно находящихся в лежачем положении», — добавляется в сообщении.