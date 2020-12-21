В Пензе 22 декабря простятся с заслуженным врачом России Ларисой Ардаковой Медицина

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Церемония прощания с заслуженным врачом России Ларисой Ардаковой, скончавшейся на 82-м году жизни, пройдет в ритуальном зале на улице Маршала Крылова в Пензе в предстоящий вторник, 22 декабря. Об этом сообщается на сайте пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, где врач проработала 40 лет — с 1974 по 2014 годы.

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«Лариса Ивановна была высококвалифицированным специалистом, владела всеми современными методами обследования и лечения, техникой акушерских и гинекологических операций. Имела большой опыт реанимации и активной терапии при лечении экстренной гинекологической патологии, сепсиса, эндокринной патологии», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что Лариса Ардакова постоянно совершенствовала свои знания, активно пропагандировала здоровый образ жизни среди пациентов, занималась просветительной работой по актуальным вопросам планирования семьи.

«За многолетний добросовестный труд по охране здоровья и активное участие в общественной жизни она неоднократно поощрялась администрацией пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. В 1981 году была награждена медалью «За трудовую доблесть». В 1994 году ей была объявлена благодарность министра здравоохранения Российской Федерации», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что руководство и весь коллектив областной больницы соболезнуют врачебной семье Ардаковых и близким покойной.