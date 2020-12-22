В Пензенской области бесплатные лекарства от коронавируса получили около 7 тыс. человек Медицина

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Около 7 тыс. человек получили бесплатные лекарства от коронавируса в Пензенской области. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На настоящий момент лекарственные средства получили уже 6 тыс. 927 человек», — сказала она в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел с членами правительства Пензенской области, главами администраций муниципальных районов и городских округов во вторник, 22 декабря.

Марина Воробьева добавила, что «в основном лекарства поступают своевременно».

«Перебоев с поставкой лекарственных средств не было вот именно от коронавируса», — отметила она.

В свою очередь Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что необходимо сформировать резерв препаратов, применяемых при выявлении COVID-19, для лечения пациентов как в стационарах, так и в амбулаторных условиях.