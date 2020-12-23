Опубликован график работы больниц Пензенской области в новогодние праздники Медицина

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. График работы медицинских учреждений Пензенской области в новогодние праздники опубликован на официальном сайте министерства здравоохранения региона.

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Согласно представленным сведениям, в амбулаторно-поликлиническом звене 26 декабря работа будет организована по графику четверга, 31 декабря — по субботнему.

Участковые больницы не будут работать 1, 3, 7 и 10 января, районные — 1 и 7 января. В остальные дни новогодних каникул пациенты смогут обратиться в кабинеты неотложной помощи, будет осуществляться выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности и справок о смерти. Планируется организовать забор биологического материала для исследования на COVID-19, а также осуществлять доставку бесплатных лекарств пациентам, получающим медицинскую помощь на дому.

ГБУЗ «Городская поликлиника», ГБУЗ «Городская детская поликлиника», каменская, кузнецкая, нижнеломовская и сердобская межрайонные больницы будут работать на протяжении всех каникул, поликлиники областных больниц — по отдельным графикам, которые необходимо уточнять на сайтах соответствующих медицинских организаций.

В новогодние праздники будут функционировать контакт-центры для взрослого и детского населения, а также единый телефонный номер 122 по коронавирусу.

В Минздраве Пензенской области обратили внимание пациентов с ОРВИ, которые по медицинским показаниям находятся на лечении в амбулаторных условиях, на то, что оказание помощи будет продолжено в соответствии с планом в обычном режиме, включая проведение компьютерной томографии, забор биоматериалов и проведение других процедур.

В случае возникновения каких-либо спорных или непредвиденных ситуаций, жители региона могут круглосуточно по телефону обратиться к дежурному администратору соответствующего учреждения.