EN
23:39:33 Пятница, 1 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021–2023 годы

13:14 | 01.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждена постановлением регионального правительства №946-пП.

Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021–2023 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, предоставление которой осуществляется бесплатно.

Также в ней указаны заболевания и состояния, при которых граждане могут рассчитывать на лечение по полису ОМС.

Среди прочего в программе прописаны принципы финансирования, структура формирования тарифов на медицинскую помощь, способы ее оплаты, критерии доступности и качества.

В перечень медицинских организаций,участвующих в реализации программы, включено 84 юридических лица. Из них 80 осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, 28 учреждений проводят профилактические медосмотры, в том числе в рамках диспансеризации.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 10 районах В Пензе за сутки подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом
В Пензе задержаны двое мужчин, прятавших наркотики в тайниках В Пензе планируется выделить субсидию на развитие велосипедного спорта
Кузнечанин приговорен к 3 годам колонии за избиение малолетней дочери Спасенный в Беково лебедь-шипун помещен в пензенский зоопарк
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама