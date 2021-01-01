Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2021–2023 годы Медицина

Пенза, 1 января 2021. PenzaNews. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждена постановлением регионального правительства №946-пП.

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Она устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, предоставление которой осуществляется бесплатно.

Также в ней указаны заболевания и состояния, при которых граждане могут рассчитывать на лечение по полису ОМС.

Среди прочего в программе прописаны принципы финансирования, структура формирования тарифов на медицинскую помощь, способы ее оплаты, критерии доступности и качества.

В перечень медицинских организаций,участвующих в реализации программы, включено 84 юридических лица. Из них 80 осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, 28 учреждений проводят профилактические медосмотры, в том числе в рамках диспансеризации.