Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и четырех районах Медицина

Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и четырех районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 8 января.

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В нем уточняется, что 194 случая инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, пять — в Заречном, по два — в Кузнецком и Лопатинском районах, по одному — в Сосновоборском и Пензенском.

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 27 тыс. 655 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 22 тыс. 180. Зарегистрировано 334 летальных исхода.