EN
10:56:20 Четверг, 14 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в первую неделю года зарегистрировано около 2,5 тыс. случаев ОРВИ

09:36 | 14.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. 2 тыс. 496 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировано в Пензенской области в первую неделю 2021 года, показатель заболеваемости составил 187,42 на 100 тыс. населения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 14 января.

В Пензенской области в первую неделю года зарегистрировано около 2,5 тыс. случаев ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет -46%», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 10,7%.

Из сообщения следует, что высокий уровень заболеваемости РВИ наблюдался в Шемышейском, Иссинском, Городищенском, Сосновоборском, Камешкирском, Нижнеломовском, Мокшанском районах, в Кузнецке и Пензе.

«Школы и ДОУ [дошкольные образовательные учреждения] находились на каникулах», — напоминается в пресс-релизе.

«В Пензе в течение первой недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями снизилась на 26,4%, составив 318,6 на 100 тыс. населения (1 тыс. 660 случаев)», — поясняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Илья Савельев назначен заместителем начальника управления судебного департамента В Пензенской области соберут информацию о доходах населения и участии в соцпрограммах
«Хронология Пензенского государственного университета. 2019» издана тиражом 500 экземпляров Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и Бессоновском районе
Пользователи Wink увидят трансляции матчей НХЛ В Заречном планируется исключить из спецфонда две квартиры для предоставления сиротам
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама