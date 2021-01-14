В Пензенской области в первую неделю года зарегистрировано около 2,5 тыс. случаев ОРВИ Медицина

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. 2 тыс. 496 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировано в Пензенской области в первую неделю 2021 года, показатель заболеваемости составил 187,42 на 100 тыс. населения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 14 января.

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«Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет -46%», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 10,7%.

Из сообщения следует, что высокий уровень заболеваемости РВИ наблюдался в Шемышейском, Иссинском, Городищенском, Сосновоборском, Камешкирском, Нижнеломовском, Мокшанском районах, в Кузнецке и Пензе.

«Школы и ДОУ [дошкольные образовательные учреждения] находились на каникулах», — напоминается в пресс-релизе.

«В Пензе в течение первой недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями снизилась на 26,4%, составив 318,6 на 100 тыс. населения (1 тыс. 660 случаев)», — поясняется в тексте.