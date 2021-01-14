Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и четырех районах Медицина

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. 199 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, семь — в Заречном, три — в Пензенском районе, по одному — в Никольском, Бессоновском и Иссинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 14 января.

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«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находится 7 тыс. 661 человек.

Из текста следует, что в регионе методом ПЦР проведено более 643 тыс. исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 46,41%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 28 тыс. 865 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 68. Зарегистрировано 347 летальных исходов.