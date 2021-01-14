EN
16:51:56 Воскресенье, 17 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и четырех районах

15:22 | 14.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. 199 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Пензе, семь — в Заречном, три — в Пензенском районе, по одному — в Никольском, Бессоновском и Иссинском. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 14 января.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и четырех районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Детей среди пациентов нет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находится 7 тыс. 661 человек.

Из текста следует, что в регионе методом ПЦР проведено более 643 тыс. исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 46,41%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 28 тыс. 865 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 68. Зарегистрировано 347 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 30 детей В Пензе МУП «Спецбюро», детсад №88 и школа №27 получили снегоуборщики
Алексей Марьин получил мандат депутата Заксобрания Пензенской области Житель Пензы задержан по подозрению в сбыте наркотиков
Минлесхоз Пензенской области приобрел 18 кусторезов В результате пожара в гараже на улице Онежской в Пензе погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама