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Специалист в прямом эфире ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса

17:01 | 14.01.2021 | Медицина

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Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Пензенской области Елена Власова ответит на вопросы жителей региона о вакцинации от коронавируса в ходе прямого эфира, который будет организован в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» во вторник, 19 января.

Специалист в прямом эфире ответит на вопросы пензенцев о вакцинации от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, интернет-пользователи узнают, какая вакцина используется в Пензенской области, кто и каким образом может получить прививку, какие есть противопоказания, а также нужно ли участвовать в вакцинации тем, кто уже перенес COVID-19.

Прямой эфир будет организован в рамках обучающего проекта «Учись быть здоровым!»

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