Рабочая группа во главе с Космачевым будет курировать вопросы массовой вакцинации в регионе Медицина

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Специальная рабочая группа, созданная при оперативном штабе при губернаторе Пензенской области по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, будет курировать вопросы массовой вакцинации населения от COVID-19 на территории региона. Такое решение принял глава региона Иван Белозерцев.

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Руководителем рабочей группы назначен заместитель председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

В пятницу, 15 января, Иван Белозерцев провел рабочую встречу с Вячеславом Космачевым и министром здравоохранения региона Александром Никишиным.

«Президент Российской Федерации поручил с 18 января текущего года организовать работу по массовой вакцинации граждан. Поставленная задача должна быть выполнена в установленные сроки и с хорошим качеством», — нацелил глава региона.