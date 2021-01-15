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В Заречный поступило 600 доз вакцины от коронавируса

17:10 | 15.01.2021 | Медицина

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Заречный, 15 января 2021. PenzaNews. 600 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в Заречный Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации ЗАТО в пятницу, 15 января.

В Заречный поступило 600 доз вакцины от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На старте прививочной кампании в Заречном ставилась задача в первую очередь прививать медицинских и педагогических работников. Теперь наряду с ними приоритет в иммунизации против ковида будет отдан работникам социальных служб, сотрудникам МФЦ, водителям общественного транспорта, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями в стадии компенсации, в возрасте от 18 лет», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что представители этих категорий граждан могут оставить заявку на сайте МСЧ №59, на портале Пенза-доктор.рф и по телефону горячей линии.

«Кроме того, сами терапевты медико-санитарной части будут приглашать к участию в иммунизации от COVID-19 наиболее нуждающихся в этом горожан», — добавляется в сообщении.

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