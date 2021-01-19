Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах Медицина

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 19 января.

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В нем уточняется, что 190 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, семь — в Заречном, четыре — в Колышлейском, по три — в Кузнецком, Нижнеломовском, Пензенском, Земетчинском и Мокшанском, по два — в Каменском, Иссинском и Бессоновском, по одному — в Шемышейском, Неверкинском, Лопатинском, Вадинском и Лунинском.

«Среди пациентов 40 детей от двух месяцев до 17 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 559 человек.

Из сообщения следует, что всего в регионе проведено более 658 тыс. исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 47,48%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 29 тыс. 994 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 849. Зарегистрировано 356 летальных исходов.