EN
16:19:49 Вторник, 19 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах

15:34 | 19.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 19 января.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 190 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, семь — в Заречном, четыре — в Колышлейском, по три — в Кузнецком, Нижнеломовском, Пензенском, Земетчинском и Мокшанском, по два — в Каменском, Иссинском и Бессоновском, по одному — в Шемышейском, Неверкинском, Лопатинском, Вадинском и Лунинском.

«Среди пациентов 40 детей от двух месяцев до 17 лет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 559 человек.

Из сообщения следует, что всего в регионе проведено более 658 тыс. исследований на коронавирус, суммарный охват населения тестированием на COVID-19 составил 47,48%.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 29 тыс. 994 случая заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 23 тыс. 849. Зарегистрировано 356 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шульман скончался на 96-м году жизни Суд рассмотрит дело об обмане пензенца, мечтавшего стать отцом с помощью суррогатной матери
В Пензе на вокзале задержаны мужчины, подозреваемые в сбыте поддельных денег В Пензенской области не допущено происшествий во время крещенских купаний — МЧС
По факту ДТП на трассе в Нижнеломовском районе организована проверка В пензенскую больницу №6 поступило пять новых аппаратов ИВЛ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама