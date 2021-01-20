Проблема нехватки врачей в Пензенской области остается нерешенной — губернатор Медицина

Пенза, 20 января 2021. PenzaNews. Проблема нехватки врачей в Пензенской области остается нерешенной. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

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«В 2020 году свыше 200 врачей молодых пришли в систему здравоохранения Пензенской области, в том числе есть и врачи узких специальностей. Это тоже очень-очень важно. Сказать о том, что мы полностью проблему решили, это было бы неправдой, поэтому проблема остается. Остается в сельских районах, да и в крупных городах», — сказал он, отвечая на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в социальной сети «Одноклассники» в среду, 20 января.

Глава региона заверил, что обратит на это внимание представителей Минздрава Пензенской области.

По мнению Ивана Белозерцева, в сложившейся ситуации необходимо организовывать выезды медицинских бригад в отдаленные районы, где нет соответствующих специалистов.

«Но самая главная задача — это, конечно, решать проблему кадровую», — добавил губернатор.