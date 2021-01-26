Число пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области выросло до 36
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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Число пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции выросло в Пензенской области до 36. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По информации ведомства, они действуют на территории всех районов.
Пункты вакцинации открыты во всех районных и участковых больницах, в четырех межрайонных, на базе восьми поликлиник ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе и МСЧ №59 ФМБА России в Заречном.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 января 2021 года в Пензенской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 тыс. человек, второй — 990.
Запись на вакцинацию осуществляется через портал госуслуг, сайт Пенза-доктор.рф, по телефонам регистратур поликлиник или по единому номеру 122.