Число пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области выросло до 36 Медицина

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Число пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции выросло в Пензенской области до 36. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По информации ведомства, они действуют на территории всех районов.

Пункты вакцинации открыты во всех районных и участковых больницах, в четырех межрайонных, на базе восьми поликлиник ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе и МСЧ №59 ФМБА России в Заречном.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 25 января 2021 года в Пензенской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 тыс. человек, второй — 990.

Запись на вакцинацию осуществляется через портал госуслуг, сайт Пенза-доктор.рф, по телефонам регистратур поликлиник или по единому номеру 122.