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В Пензенской области приступили к выездной вакцинации от коронавируса на предприятиях

11:06 | 27.01.2021 | Медицина

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Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Мобильные бригады, которые обеспечены специальными переносными термоконтейнерами, приступили к выездной вакцинации от коронавируса коллективов предприятий, организаций и учреждений Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области приступили к выездной вакцинации от коронавируса на предприятиях

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем поясняется, что соответствующая работа проводится на основании обращений юрлиц.

«Перед тем как сделать прививку, вакцину размораживают. За это время вакцинируемый заполняет анкету и проходит осмотр терапевта», — отмечается в тексте.

По словам главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимира Маркова, на данный момент от различных предприятий и организаций поступило более 20 обращений с просьбой провести вакцинацию сотрудников.

«Во вторник, например, мы посетили одну из строительных организаций, где были созданы все необходимые условия для того, чтобы мобильная бригада медиков провела иммунизацию коллектива», — отметил он.

Согласно официальным данным, по состоянию на 26 января первый компонент вакцины от коронавируса в Пензенской области получили 3,8 тыс. человек.

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