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Терапевт из Пензы удостоена почетной грамоты МВД России

18:02 | 28.01.2021 | Медицина

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Врач-терапевт ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Пензенской области» Ирина Гуськова удостоена почетной грамоты министерства внутренних дел РФ за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.

Терапевт из Пензы удостоена почетной грамоты МВД России

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Церемонию награждения 26 работников системы МВД России государственными и ведомственными наградами министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев провел в режиме видеоконференции.

Почетную грамоту Ирине Гуськовой в ходе мероприятия вручил начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

В настоящее время в структуре МВД России функционирует 122 медицинские организации, включая 77 стационаров. Каждый третий врач — специалист высшей квалификационной категории, 30 человек являются докторами наук, более 400 — кандидатами наук.

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