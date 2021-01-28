Терапевт из Пензы удостоена почетной грамоты МВД России Медицина

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Врач-терапевт ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Пензенской области» Ирина Гуськова удостоена почетной грамоты министерства внутренних дел РФ за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Церемонию награждения 26 работников системы МВД России государственными и ведомственными наградами министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев провел в режиме видеоконференции.

Почетную грамоту Ирине Гуськовой в ходе мероприятия вручил начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

В настоящее время в структуре МВД России функционирует 122 медицинские организации, включая 77 стационаров. Каждый третий врач — специалист высшей квалификационной категории, 30 человек являются докторами наук, более 400 — кандидатами наук.