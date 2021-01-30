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Записаться на вакцинацию от COVID-19 теперь можно только через портал госуслуг

09:16 | 30.01.2021 | Медицина

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Пенза, 30 января 2021. PenzaNews. Запись жителей Пензенской области на вакцинацию от COVID-19 теперь будет осуществляться только через единый портал государственных услуг. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 теперь можно только через портал госуслуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главное преимущество использования единого портала в том, что желающий получить прививку может сам выбрать площадку без учета прикрепления к медицинской организации, то есть ту, куда ему наиболее удобно подойти. Пациент имеет возможность определить время для прохождения вакцинации. Кроме того, после проведенной прививки пациент может вести «дневник самонаблюдения», ежедневно отмечая изменения в своем самочувствии, отслеживая динамику здоровья, и направлять параметры своему лечащему врачу», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что централизация записи позволит медицинским организациям упорядочить очередность вакцинации.

Ранее запись на вакцинацию также была доступна на сайте Пенза-доктор.рф, где в настоящее время размещен баннер, позволяющий перейти на нужную страницу портала госуслуг.

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