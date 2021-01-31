Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 14 районах Медицина

Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены за последние сутки в Пензе, Заречном и 14 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 31 января.

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В нем уточняется, что 67 фактов инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 40 — в Нижнеломовском районе, 21 — в Лунинском, 17 — в Земетчинском, 15 — в Шемышейском, 14 — в Бессоновском, 12 — в Пензенском, 10 — в Спасском, девять — в Иссинском, пять — в городе Заречном, четыре — в Пачелмском районе, три — в Белинском, по два — в Наровчатском и Каменском, по одному — в Мокшанском и Малосердобинском.

«Среди пациентов десять детей от 4 до 17 лет», — отмечается в тексте.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 января 2021 года, с начала пандемии в Пензенской области подтверждено 32 тыс. 711 случаев заражения коронавирусом. Число выписанных пациентов достигло 25 тыс. 891. Зарегистрировано 382 летальных исхода.