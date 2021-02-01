Главврач пензенского центра СВМП сделал прививку от коронавируса Медицина

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин, которому 3 февраля исполнится 67 лет, сделал прививку от коронавируса в городской поликлинике №14.

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«Нужно беспокоиться о себе, беспокоиться о своих близких», — отметил он в беседе с журналистами.

Сергей Рыбалкин добавил, что его работа предполагает большое количество контактов с людьми, заразившимися COVID-19.

«11 месяцев я соблюдаю все правила, режим. В общем-то, не заболел. Но сейчас уже просто появляются другие штаммы, какие-то появляются варианты, мутации, поэтому надо прививаться», — сказал он.

По словам главврача клинического центра СВМП, многие сотрудники учреждения уже переболели.

Он уточнил, что на сегодняшний день прививки получили более 70 работников.