EN
21:17:08 Понедельник, 1 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Главврач пензенского центра СВМП сделал прививку от коронавируса

19:57 | 01.02.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин, которому 3 февраля исполнится 67 лет, сделал прививку от коронавируса в городской поликлинике №14.

Главврач пензенского центра СВМП сделал прививку от коронавируса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно беспокоиться о себе, беспокоиться о своих близких», — отметил он в беседе с журналистами.

Сергей Рыбалкин добавил, что его работа предполагает большое количество контактов с людьми, заразившимися COVID-19.

«11 месяцев я соблюдаю все правила, режим. В общем-то, не заболел. Но сейчас уже просто появляются другие штаммы, какие-то появляются варианты, мутации, поэтому надо прививаться», — сказал он.

По словам главврача клинического центра СВМП, многие сотрудники учреждения уже переболели.

Он уточнил, что на сегодняшний день прививки получили более 70 работников.

Новости партнеров
Читайте также
Александр Никишин призвал активизировать работу по регистрации граждан на портале госуслуг Чемпионат ПФО по спортивной гимнастике пройдет в Пензе 4–6 февраля
В пензенской больнице №6 введен в эксплуатацию ангиограф стоимостью около 64 млн. рублей Приехавшая в Пензенскую область с Украины пенсионерка получила гражданство России
Более 50% населения Пензенской области протестировано на COVID-19 — власти региона Будущие дизайнеры представят свои работы на выставке в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама