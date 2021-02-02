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Пензенцам предложили проверить родинки

16:15 | 02.02.2021 | Медицина

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Возможность проверить родинки в рамках проведения дерматоскопии будет предоставлена посетителям пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики 4 и 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пензенцам предложили проверить родинки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Исследование будет проводить врач-дерматолог областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Он оценит состояние новообразований на коже, установит степень их опасности и даст рекомендации по дальнейшей тактике наблюдения или лечения.

По информации министерства здравоохранения Пензенской области, дерматоскопия необходима перед удалением любого кожного образования, при изменении размера, плотности, цвета и формы родинки, при ее регулярном травмировании, а также при появлении на теле новой, отличающейся от остальных. Кроме того, такое исследование рекомендовано в случае, если у человека светлые волосы и кожа, если у него есть родимые пятна, особенно более 10 см в диаметре и при наследственной отягощенности — если у родственников была меланома.

Помимо дерматоскопии, в эти дни в центре медпрофилактики будет проводиться комплексное медицинское обследование. Специалисты, оценив основные показатели здоровья, в том числе артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, помогут выявить факторы риска для развития хронических неинфекционных заболеваний.

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