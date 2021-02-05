В Пензе около 40 человек решили проверить родинки во Всемирный день борьбы против рака Медицина

Пенза, 5 февраля 2021. PenzaNews. 38 человек приняли участие в акции «Проверь родинку – сохрани жизнь!», состоявшейся в пензенском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики во Всемирный день борьбы против рака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«У 58% осмотренных диагностированы: кератома — преимущественно доброкачественная опухоль кожи, образующаяся на лице и теле человека как реакция на необратимые процессы старения, папилломы — наросты на кожных покровах, вызванные вирусом папилломы человека, гемангиома — доброкачественная опухоль, которая поражает кровеносные сосуды человека в разных участках тела. Всем даны рекомендации по лечению выявленной патологии», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что у 31% пациентов обнаружен меланоформный невус — один из видов пигментных пятен; данные граждане приглашены на дальнейшую диагностику для рассмотрения вопроса об удалении образования.

«11% пациентам выставлен предварительный диагноз «Базалиома» — новообразование в виде кожных язв. Это медленно прогрессирующая опухоль», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что данные граждане направлены на дополнительное обследование в онкодиспансер.